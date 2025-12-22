Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi lunedì 22 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 20 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (108) 46 (102) 56 (67) 5 (60) 13 (59) Cagliari: 19 (90) 2 (83) 55 (82) 40 (67) 10 (65) Firenze: 42 (139) 65 (75) 63 (75) 37 (63) 16 (62) Genova: 73 (95) 52 (81) 30 (73) 34 (69) 69 (63) Milano: 73 (71) 50 (68) 44 (62) 58 (59) 55 (57) Napoli: 3 (56) 32 (55) 31 (49) 41 (46) 70 (42) Palermo: 36 (63) 52 (58) 21 (53) 57 (52) 63 (50) Roma: 6 (76) 26 (64) 64 (58) 36 (53) 31 (48) Torino: 88 (91) 89 (90) 57 (82) 18 (78) 82 (76) Venezia: 71 (97) 12 (66) 83 (60) 35 (55) 24 (54) Nazionale: 59 (128) 6 (82) 37 (71) 29 (63) 27 (62). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

