Lo strano caso delle iguane congelate in Florida c’è troppo freddo per i rettili così vengono raccolte

Questa mattina in Florida si sono viste scene insolite: molte iguane sono state trovate congelate e immobili, alcune lunghe più di un metro. Le basse temperature hanno colto di sorpresa i residenti, che hanno trovato i rettili fissi sul marciapiede o nei giardini. È un fenomeno che si ripete ogni inverno, ma questa volta la freddo ha colpito più forte del solito.

Immaginate di camminare per strada e trovare decine di lucertole giganti, lunghe anche più di un metro, completamente immobili sul marciapiede o nel vostro giardino. È quello che sta succedendo nel Sud della Florida, dove un’ondata di freddo improvvisa ha letteralmente “paralizzato” la popolazione di iguane verdi. Non si tratta di un’epidemia o di un fenomeno soprannaturale, ma di una risposta biologica estrema a temperature che per questi animali sono insostenibili. Le iguane sono animali a sangue freddo, il che significa che non possono produrre calore interno e dipendono interamente dal sole per riscaldarsi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lo strano caso delle iguane congelate in Florida, c’è troppo freddo per i rettili (così vengono raccolte) Approfondimenti su Florida Iguane Florida, freddo record: dagli alberi cadono… iguane La Florida sta vivendo un inverno inaspettato. Usa, iguane stordite dall'ondata di gelo che ha colpito la Florida Un’ondata di freddo intensa ha colpito la Florida, lasciando molte iguane stordite e in difficoltà. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Florida Iguane Argomenti discussi: L’Inps, il Csm e lo strano caso delle consulenze a domicilio per i magistrati; Patrioti musicali Lo strano caso della musica italiana che oggi si ascolta più di quando c’erano Dalla e Fossati; Lo strano caso della donna che vedeva visi ostili a Natale; Lo strano caso dell’accessibilità al Parenti con Petrolio. Lo strano caso di Homo habilis: troppo simile a Lucy per essere Homo?Traballa il posto d’onore alla base dell’albero degli ominidi, dopo il ritrovamento in Kenya dello scheletro più completo mai assegnato a questa specie ... lescienze.it Lo strano caso della donna che vedeva visi ostili a NataleÈ accaduto a una 72enne di Singapore, a causa di una distorsione visiva causata da una condizione chiamata prosopometamorfopsia, cioè visione alterata dei volti ... corriere.it Un uomo in fuga dalla polizia in Florida ha deciso di fermarsi in pieno inseguimento per accarezzare dei gatti in un quartiere residenziale, così strano che gli agenti lo hanno raggiunto ancora intento a coccolare i felini e lo hanno arrestato subito dopo. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.