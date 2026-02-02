Florida freddo record | dagli alberi cadono… iguane

La Florida sta vivendo un inverno inaspettato. Le temperature sono scese così tanto che le iguane, di solito tranquille, stanno cadendo dagli alberi. La gente del luogo si trova a fare i conti con questo fenomeno insolito, che ha colto di sorpresa anche gli esperti.

(Adnkronos) – L'ondata di gelo che ha colpito la Florida, nel sud degli Stati Uniti, ha sorpreso abitanti 'particolari'. Le temperature in queste ore sono scese a livelli record, con le minime anche attorno ai 2 gradi: una raritrà nella penisola. Il freddo anomalo ha letteralmente paralizzato migliaia di iguana, rettili diffusissimi in Florida e.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Un’ondata di freddo intensa ha colpito la Florida, lasciando molte iguane stordite e in difficoltà.

