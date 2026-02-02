L'inutile polemica sul napoletano di Geolier | succedeva anche a Troisi e Daniele che se ne fregavano
Geolier si è presentato a Che tempo che fa rispondendo in napoletano, scatenando nuove polemiche. Tuttavia, lui ribatte che sono discussioni inutili. Ricorda che anche Troisi e Daniele, due grandi artisti, non si curavano di queste polemiche e andavano avanti per la loro strada.
Geolier ha risposto alle domande di Fabio Fazio a Che tempo che fa in napoletano: le polemiche degli ultimi giorni sono sterili, ma le subivano anche Troisi e Daniele.🔗 Leggi su Fanpage.it
Scampia torna a prendersi la parola partendo dai più piccoli. I bambini del Lotto G, protagonisti di una mobilitazione nata dal basso, hanno ottenuto un risultato concreto: Geolier si occuperà della sistemazione del campetto di calcio del Lotto G, da tempo in co - facebook.com facebook
