L'inutile polemica sul napoletano di Geolier | succedeva anche a Troisi e Daniele che se ne fregavano

Geolier si è presentato a Che tempo che fa rispondendo in napoletano, scatenando nuove polemiche. Tuttavia, lui ribatte che sono discussioni inutili. Ricorda che anche Troisi e Daniele, due grandi artisti, non si curavano di queste polemiche e andavano avanti per la loro strada.

Geolier ha risposto alle domande di Fabio Fazio a Che tempo che fa in napoletano: le polemiche degli ultimi giorni sono sterili, ma le subivano anche Troisi e Daniele.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Geolier Troisi

Geolier conquista di nuovo le classifiche italiane.

Durante una trasmissione radiofonica, Geolier ha utilizzato il dialetto napoletano, suscitando diverse reazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Geolier: Pino Daniele ha portato il napoletano a livello nazionale - Speciale RaiPlay: Pino è

Ultime notizie su Geolier Troisi

Argomenti discussi: Paramassi al Pizzo, la nuova frana riaccende la polemica: Ecco perché l'opera sarebbe inutile; La polemica sull’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina è strumentale e insensata; Valditara e la circolare per i metal detector a scuola. È polemica: inutile mettere alunni in gabbia; Elezioni provinciali Bergamo, Gandi: Nel centrodestra parità di genere inutile. Valois: Strumentalizzazione ipocrita.

Ugl: Bene chiarezza tra Regione e Grillo dopo un’inutile polemica. Adesso confronto sindacale per l’avvio dei concorsiLa firma sul decreto da parte dell'Assessore regionale della salute Ruggero Razza, dirada le nubi che si erano addensate nei giorni scorsi sulla rete ospedaliera e fornisce la chiarezza che avevamo ... quotidianosanita.it

Don Verità, polemica inutileIl sindaco di Modigliana Jader Dardi replica alle critiche mossegli dai capigruppo consiliari di minoranza Adriano Cheli e Alba Maria Continelli l’altro ieri sul Resto del Carlino in relazione ... lanazione.it

Scampia torna a prendersi la parola partendo dai più piccoli. I bambini del Lotto G, protagonisti di una mobilitazione nata dal basso, hanno ottenuto un risultato concreto: Geolier si occuperà della sistemazione del campetto di calcio del Lotto G, da tempo in co - facebook.com facebook