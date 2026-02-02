Settimana nazionale Stem Unime | si parte con Scienza sostantivo femminile

Questa settimana, all’Università di Messina, si ripete l’appuntamento con la Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche. Dal 4 all’11 febbraio, studenti e insegnanti partecipano a varie iniziative pensate per avvicinare i giovani alle materie STEM. Le scuole del territorio si preparano a scoprire il lato più interessante e pratico della scienza, con laboratori, incontri e attività che coinvolgono direttamente gli studenti.

Nella settimana dal 4 all’11 febbraio, torna l'appuntamento con "Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche" e diverse iniziative - rivolte agli alunni delle Scuole del territorio - verranno organizzate dai docenti delle discipline STEM.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Settimana Nazionale Science Meteo, la settimana si apre con un'allerta neve su parte della Liguria La settimana in Liguria inizia con una sorpresa: l'Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente, zona D. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Settimana Nazionale Science Argomenti discussi: STEM BY UniME. Messina, al via la terza edizione di STEM by UniMENella settimana dal 4 all’11 febbraio 2026, torna l’appuntamento con Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche e diverse iniziative – rivolte agl ... strettoweb.com Difesa e sicurezza, il ruolo delle Stem al centro dell’evento di Leonardo e Fondazione Leonardo ETSDurante la Settimana nazionale delle STEM, a Roma istituzioni, industria e mondo scientifico si sono confrontati sulle sfide contemporanee e sulle opportunità per le nuove generazioni ... varesenews.it Domani sera su Rai1 non perdete "Sognando Marte", lo Speciale Tg1 di Elisabetta Mirarchi. Domenica 18 gennaio ore 23:40 La scienza italiana scende in campo per raccontarci cosa sappiamo davvero del nostro "vicino" nel Sistema solare, il pianeta ros - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.