L’industria guarda allo spazio | nasce la prima fabbrica di semiconduttori in orbita

L’industria italiana guarda con interesse allo spazio. Nasce la prima fabbrica di semiconduttori in orbita, un progetto che punta a rivoluzionare la produzione di chip. Negli ultimi anni, i semiconduttori sono diventati un elemento chiave tra le grandi potenze mondiali, tra tensioni commerciali e restrizioni sui mercati. Ora, con questa novità, si apre una nuova frontiera per la tecnologia e l’industria italiana.

Negli ultimi anni i semiconduttori sono diventati uno dei principali terreni di competizione tra le grandi potenze economiche e tecnologiche: dalla crisi delle catene di approvvigionamento emersa durante il Covid-19 alle restrizioni all'export imposte dagli Stati Uniti verso la Cina, la produzione di chip è ormai riconosciuta come infrastruttura critica, al pari dell'energia o delle telecomunicazioni. In questo scenario, ogni innovazione che promette di aumentare l'efficienza, ridurre i colli di bottiglia produttivi o aggirare i limiti strutturali della manifattura terrestre assume un valore che va ben oltre la dimensione tecnologica.

