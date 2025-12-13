Inchiesta sugli illeciti nella sanità siciliana la Procura impugna la decisione del gip

La Procura di Palermo ha impugnato davanti al tribunale del Riesame la decisione del gip riguardante le misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta sui presunti illeciti nella sanità siciliana. L'indagine coinvolge concorsi pubblici, nomine e appalti, con un focus anche sull'ex presidente della Regione, Totò Cuffaro.

