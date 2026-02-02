Limiti la presenza sulle altre emittenti | la Rai richiama Sigfrido Ranucci

La Rai ha richiamato ufficialmente Sigfrido Ranucci, chiedendogli di rispettare le regole interne sulle apparizioni esterne. In una nota, la Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa ha ricordato al conduttore di limitare le partecipazioni a trasmissioni di altri canali, soprattutto quando si tratta di promuovere iniziative personali come il suo libro Navigare senza paura. La decisione è arrivata dopo alcune apparizioni in programmi non Rai, che secondo l’azienda potrebbero creare conflitti di interesse. Ranucci dovrà ora fare attenzione a rispettare le regole senza

La Rai chiede a Sigfrido Ranucci di attenersi alle regole interne sulle presenze televisive esterne. In una comunicazione della Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa, al conduttore di Report viene ricordato l ’obbligo di limitare le partecipazioni a trasmissioni concorrenti quando queste sono finalizzate alla promozione di iniziative personali, come il libro Navigare senza paura. Nell’ultima settimana Ranucci è stato ospite di tre programmi di La7: Otto e Mezzo, diMartedì e In Altre Parole. Una presenza frequente che ha acceso i riflettori interni a viale Mazzini, dove però si precisa che non si tratta di un richiamo formale né di un provvedimento disciplinare, ma di un semplice invito al rispetto di norme valide per tutti i dipendenti dell’azienda pubblica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Rai ha messo un freno alle ospitate di Sigfrido Ranucci.

Limita la presenza sulle altre emittenti: la Rai richiama Sigfrido RanucciNell'ultima settimana, il giornalista è stato ospite di tre programmi di La7. La replica: Avevo comunicato la mia presenza con una settimana di anticipo e non mi è stato obiettato nulla ... msn.com

La Rai a Ranucci, 'limita la presenza sulle altre emittenti'Le regole aziendali della Rai impongono a tutti i dipendenti di limitare le presenze in video e voce nonché la promozione di propri libri a una singola partecipazione per ogni emittente o piattaform ... ansa.it

La Rai chiede a Sigfrido Ranucci di limitare le ospitate a La7 per presentare il suo libro. Lui replica: “Non ci sono limiti previsti”. Scoppia il caso tra par condicio, direttive interne e libertà di promozione: nuovo fronte di tensione tra Report e il servizio pubblico. facebook

