Un laboratorio civico di idee al lavoro in vista delle comunali
Un laboratorio civico aperto a tutti, nato per analizzare bisogni, raccogliere esperienze e trasformarle in proposte concrete e attuabili. L’Officina delle Idee per Macerata nasce da un gruppo di cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori, imprenditori, docenti, pensionati, operatrici e operatori culturali e attivisti che, in modo volontario e senza appartenenze precostituite, hanno scelto di unire competenze ed energie per elaborare proposte di sviluppo e rigenerazione per la città e il suo territorio. Le idee elaborate saranno messe a disposizione di chiunque vorrà prenderle in considerazione, adottarle, criticarle o migliorarle, in vista della prossima tornata elettorale per le amministrative del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Proseguono le conferenze e i laboratori presso il Museo Civico Polironiano! Domenica 23 novembre, ore 16:00, Laboratorio : . In contemporanea, p - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia laboratorio politico, al via l'esperienza di Progetto Civico Italia: Carmelo Miceli coordinatore regionale ift.tt/MfDF6wI Vai su X
Un laboratorio civico di idee al lavoro in vista delle comunali - Un laboratorio civico aperto a tutti, nato per analizzare bisogni, raccogliere esperienze e trasformarle in proposte concrete e attuabili. Scrive ilrestodelcarlino.it
Orto inclusivo e laboratori. Nell'ex casa del custode arriva l’officina delle idee - Dentro al vecchio alloggio si parlerà di scienza, tecnologia e matematica ma si potranno registrare anche poscast. Scrive romatoday.it
Ad Asti laboratorio under 30 su idee e aspettative per città - Raccogliere dai giovani sotto i 30 anni sogni, idee e aspettative per la propria città per futuri progetti a loro dedicati. Come scrive ansa.it