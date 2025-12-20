Volley | Milano ospiterà la final four di Champions League nei prossimi tre anni
Milano, 20 dicembre 2025 – Un altro grande evento sportivo approda a Milano. Dopo le Olimpiadi invernali in partenza nel prossimo febbraio e numerose altre manifestazioni nazionali e internazionali, ora è il momento del volley, disciplina che sta regalando all’Italia una serie di gioie a livello di club e nazionali. La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha ufficializzato l'accordo con la CEV, la Confederazione europea di volley, per l'organizzazione a Milano delle finali di Champions League maschile del triennio 2026, 2027 e 2028. Si tratta di un impegno di grande prestigio che conferma il ruolo centrale dell'Italia nel panorama pallavolistico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pallavolo Fipav – Tradizionale conferenza di fine anno di Giuseppe Manfredi, che ha annunciato Milano come sede delle Final Four di Champions maschile 2026,2027 e 2028 - Si è svolta oggi presso il Grand Hotel “La Chiusa di Chietri” ad Alberobello, la tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. ivolleymagazine.it
Champions League maschile: le prossime tre finali si giocheranno a Milano - Milano ospiterà nell'Arena Santa Giulia le prossime tre edizioni delle Finali di Champions League maschile. msn.com
