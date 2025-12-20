Milano, 20 dicembre 2025 – Un altro grande evento sportivo approda a Milano. Dopo le Olimpiadi invernali in partenza nel prossimo febbraio e numerose altre manifestazioni nazionali e internazionali, ora è il momento del volley, disciplina che sta regalando all’Italia una serie di gioie a livello di club e nazionali. La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha ufficializzato l'accordo con la CEV, la Confederazione europea di volley, per l'organizzazione a Milano delle finali di Champions League maschile del triennio 2026, 2027 e 2028. Si tratta di un impegno di grande prestigio che conferma il ruolo centrale dell'Italia nel panorama pallavolistico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Volley: Milano ospiterà la final four di Champions League nei prossimi tre anni

Pallavolo Fipav – Tradizionale conferenza di fine anno di Giuseppe Manfredi, che ha annunciato Milano come sede delle Final Four di Champions maschile 2026,2027 e 2028 - Si è svolta oggi presso il Grand Hotel “La Chiusa di Chietri” ad Alberobello, la tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. ivolleymagazine.it