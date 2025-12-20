Volley | Milano ospiterà la final four di Champions League nei prossimi tre anni

Milano, 20 dicembre 2025 – Un altro grande evento sportivo approda a Milano. Dopo le Olimpiadi invernali in partenza nel prossimo febbraio e numerose altre manifestazioni nazionali e internazionali, ora è il momento del volley, disciplina che sta regalando all’Italia una serie di gioie a livello di club e nazionali. La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha ufficializzato l'accordo con la CEV, la Confederazione europea di volley, per l'organizzazione a Milano delle finali di Champions League maschile del triennio 2026, 2027 e 2028. Si tratta di un impegno di grande prestigio che conferma il ruolo centrale dell'Italia nel panorama pallavolistico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

