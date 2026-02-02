Le Visioni di cambiamento di Michael Armitage in mostra a Palazzo Grassi

A Palazzo Grassi, dal 29 marzo 2026 al 10 gennaio 2027, Pinault Collection dedica un’importante mostra a Michael Armitage, una delle voci più singolari e riconosciute della pittura contemporanea. Oscillando tra figurazione e astrazione, racconto documentario e visioni oniriche, le opere di Armitage intrecciano ricordi personali, riferimenti culturali e immaginari simbolici, dando vita a dipinti lirici che interrogano le nozioni di identità, memoria, spiritualità e le tensioni sociopolitiche del mondo attuale. L’artista keniota-britannico Michael Armitage, nato nel 1984 in Kenya, presenta a Palazzo Grassi un nucleo di oltre centocinquanta opere tra lavori storici e nuove produzioni che rivelano il suo linguaggio pittorico, ricco e sensibile.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Palazzo Grassi

A Palazzo Bentivoglio, torna l’arte contemporanea con la mostra personale di Michael E.