Le parole di Prevost non mi sorprendono | sono l’eco di una guerra contro le donne mai interrotta

Le sue parole non sorprendono. Prevost dice che l’aborto è il più grande distruttore della pace e che nessun governo può parlare di pace se non permette la nascita dei bambini. Chi ascolta capisce che questa battaglia contro le donne va avanti da tempo e non si ferma. Nessuna novità, solo una guerra silenziosa che continua a divampare.

“Il più grande distruttore della pace è l’aborto. Nessun assetto politico può professare la pace se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo”. Così Prevost si è rivolto direttamente ai politici durante il convegno One Humanity One Planet, tenutosi il 31 gennaio nel Palazzo Apostolico Vaticano. Non parlava alle cattoliche, ma allo Stato italiano: stava sollecitando un intervento politico del governo sulla legge 194. Lo aveva già fatto tre settimane prima, nel tradizionale discorso al corpo diplomatico, sindacando apertamente le scelte di uno Stato: “È deplorevole usare risorse pubbliche per l’aborto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

