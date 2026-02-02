Le sue parole non sorprendono. Prevost dice che l’aborto è il più grande distruttore della pace e che nessun governo può parlare di pace se non permette la nascita dei bambini. Chi ascolta capisce che questa battaglia contro le donne va avanti da tempo e non si ferma. Nessuna novità, solo una guerra silenziosa che continua a divampare.

“Il più grande distruttore della pace è l’aborto. Nessun assetto politico può professare la pace se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo”. Così Prevost si è rivolto direttamente ai politici durante il convegno One Humanity One Planet, tenutosi il 31 gennaio nel Palazzo Apostolico Vaticano. Non parlava alle cattoliche, ma allo Stato italiano: stava sollecitando un intervento politico del governo sulla legge 194. Lo aveva già fatto tre settimane prima, nel tradizionale discorso al corpo diplomatico, sindacando apertamente le scelte di uno Stato: “È deplorevole usare risorse pubbliche per l’aborto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le parole di Prevost non mi sorprendono: sono l’eco di una guerra contro le donne mai interrotta

Argomenti discussi: Il Papa: Se i cristiani sono divisi la testimonianza è opaca; Come la Chiesa promuove la pace: parole e gesti di Leone XIV - In Terris; L'appello di Papa Prevost: 'Tregua olimpica per i Giochi di Milano-Cortina; Il mondo ha ancora bisogno dei missionari e delle missionarie. Messaggio di Leone XIV per la 100esima Giornata Missionaria Mondiale.

Papa Leone XIV aborto è il più grande distruttore della pace/ Stato non serve la gente se esclude la vitaPapa Leone XIV (citando Madre Teresa di Calcutta): l'aborto è distruttore di pace. Le critiche a Prevost e non a Francesco sul medesimo tema ... ilsussidiario.net

Il pontificato di Prevost comincia adesso, finito il GiubileoIl 7 e l’8 gennaio Leone XIV ha riunito i cardinali di tutto il mondo in un concistoro straordinario, una riunione di lavoro. La cosa notevole sono i temi scelti ... ilfattoquotidiano.it

Leone XIV è l'opposto di Bergoglio Parole come «conversioni», «dottrina», «teologia» non venivano più pronunciate dai tempi di Benedetto XVI. Dopo il pontificato di Francesco, ora Prevost è tornato finalmente a parlare di Sant'Agostino e dei padri della Chie facebook