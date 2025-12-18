Le parole sessiste del sindaco di Trieste alla consigliera | Non mi sono mai fatto comandare da una donna

Una frase shock in Consiglio comunale a Trieste ha scatenato polemiche: il sindaco Dipiazza, esponente di Forza Italia, ha risposto duramente a una consigliera del Movimento 5 Stelle, affermando di non aver mai lasciato che una donna gli desse ordini. La dichiarazione ha sollevato interrogativi sulla sensibilità e il rispetto nel confronto politico, riaccendendo il dibattito sulla parità di genere e i ruoli di leadership.

“Ti volevo fare i complimenti”: telefonata di Cisint e il grazie al sindaco per il Natale di Trieste (VIDEO) - natalizio segnato da folle in centro, mercatini affollati e una città illuminata come non mai, il sindaco Roberto Dipiazza racconta in diretta su Trieste Cafe un episodio c ... triestecafe.it

L’associazione denuncia le sue dichiarazioni omofobe, sessiste e controverse, giudicandole incompatibili con i valori di rispetto e accoglienza della regione - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.