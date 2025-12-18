Le parole sessiste del sindaco di Trieste alla consigliera | Non mi sono mai fatto comandare da una donna
Una frase shock in Consiglio comunale a Trieste ha scatenato polemiche: il sindaco Dipiazza, esponente di Forza Italia, ha risposto duramente a una consigliera del Movimento 5 Stelle, affermando di non aver mai lasciato che una donna gli desse ordini. La dichiarazione ha sollevato interrogativi sulla sensibilità e il rispetto nel confronto politico, riaccendendo il dibattito sulla parità di genere e i ruoli di leadership.
Polemica a Trieste per uno scontro avvenuto in Consiglio comunale. Il sindaco Roberto Dipiazza, esponente di Forza Italia, dopo le accuse di una consigliera del Movimento 5 stelle, ha gridato: "Non mi sono mai fatto comandare da una donna, tanto meno da te". Sono seguite le proteste dell'opposizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
