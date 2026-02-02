Le pagelle Echenique più forte dei guai fisici Male Williams

La Virtus Bologna ha vinto la partita contro Milano, nonostante qualche problema fisico di troppo. Echenique ha mostrato carattere e ha retto l’urto, segnando punti importanti, mentre Williams ha avuto una serata difficile e si è visto poco in campo. Jaylen Barford, invece, ha segnato 12 punti, ma con percentuali di tiro non eccezionali. La squadra ha portato a casa il risultato, ma ci sono ancora margini di miglioramento.

Jaylen BARFORD (19 minuti, 28 da 2, 25 da 3, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 12 punti). Basse percentuali al tiro, ma il suo lo fa. Voto: 6. Stephen BROWN (23 minuti, 14 da 2, 12 da 3, 13 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 assist, 1 persa, 3 recuperi, 6 punti). La sua energia, a volte, lo porta a ad andare fuori giri ma, a conti fatti, avercene di questa garra. Voto: 6,5. JT THOR (22 minuti, 36 da 2, 01 da 3, 11 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 perse, 1 recupero, 7 punti). Il suo atletismo è acqua nel deserto. Alcune sbavature qua e là, ma ha contribuito fattivamente alla vittoria. Voto: 6,5 Riccardo ROSSATO (19 minuti, 04 da 3, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 assist, 1 persa, 2 punti).

