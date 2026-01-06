Le cause 3 | scarsa resa fin qui dal mercato Rowe e Vitik in affanno i guai fisici di Immobile Troppo poco dai nuovi

Finora, il rendimento della squadra ha deluso le aspettative, con Rowe e Vitik in difficoltà e Immobile alle prese con problemi fisici. Anche gli acquisti estivi non hanno portato i risultati sperati, risultando inferiori alle attese. La situazione evidenzia come i nuovi arrivi a Casteldebole non abbiano ancora contribuito significativamente, lasciando il team in una posizione di stallo e necessitando di ulteriori interventi per migliorare le prestazioni.

E poi c'è il mercato: nella fattispecie quello in entrata fatto in estate. Che cosa hanno portato fin qui alla causa gli ultimi arrivati a Casteldebole? Poco, pochissimo: e in ogni caso assai meno di quanto ci si potesse attendere. Il caso più emblematico chiama direttamente in causa Rowe, l'acquisto più oneroso dell'era Saputo. Quei 19,5 milioni versati nelle casse del Marsiglia fin qui hanno prodotto un solo gol (al Parma, in Coppa Italia) in 16 presenze e troppe prestazioni fatti di inutili assoli. Che l'inglese sappia dribblare lo hanno capito tutti: ma in serie A deve incidere di più, sia in termini di gol che di assist, e soprattutto deve imparare a cantare nel coro.

