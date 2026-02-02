Le Olimpiadi di Milano Cortina saranno visibili in chiaro in TV con una lunga programmazione ecco dove

Le Olimpiadi di Milano Cortina si svolgeranno tra pochi giorni e gli appassionati italiani potranno seguirle facilmente in TV. La trasmissione sarà in chiaro, con una lunga programmazione che coprirà tutti gli eventi principali. Le emittenti hanno già annunciato i dettagli, così gli spettatori potranno prepararsi a seguire le gare senza dover ricorrere a servizi a pagamento. La copertura sarà capillare, con dirette e approfondimenti, per permettere a tutti di vivere da vicino le emozioni delle Olimpiadi.

Tutti i dettagli su dove vedere in chiaro in TV le Olimpiadi di Milano Cortina: ecco la programmazione completa da seguire. Mancano ancora pochi giorni ai Giochi Olimpici. Ma dove vedere in chiaro in TV le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio? La Rai darà ampia copertura a partire dalla cerimonia d’apertura fino alla chiusura della manifestazione, con un totale di 250 ore di dirette. Si parte il giorno 6 febbraio, con la cerimonia d’apertura in diretta dallo Stadio San Siro di Milano. L’evento sarà trasmesso su Rai 1 dalle 19:50 e avrà una durata di circa 3 ore. Questo dunque cambierà di conseguenza il palinsesto della rete: il TG sarà anticipato e lo vedremo in forma ridotta, mentre salteranno ovviamente Cinque minuti di Bruno Vespa e Affari tuoi con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Novella2000.it

