Le Olimpiadi di Milano Cortina si svolgeranno tra pochi giorni e gli appassionati italiani potranno seguirle facilmente in TV. La trasmissione sarà in chiaro, con una lunga programmazione che coprirà tutti gli eventi principali. Le emittenti hanno già annunciato i dettagli, così gli spettatori potranno prepararsi a seguire le gare senza dover ricorrere a servizi a pagamento. La copertura sarà capillare, con dirette e approfondimenti, per permettere a tutti di vivere da vicino le emozioni delle Olimpiadi.

Tutti i dettagli su dove vedere in chiaro in TV le Olimpiadi di Milano Cortina: ecco la programmazione completa da seguire. Mancano ancora pochi giorni ai Giochi Olimpici. Ma dove vedere in chiaro in TV le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio? La Rai darà ampia copertura a partire dalla cerimonia d’apertura fino alla chiusura della manifestazione, con un totale di 250 ore di dirette. Si parte il giorno 6 febbraio, con la cerimonia d’apertura in diretta dallo Stadio San Siro di Milano. L’evento sarà trasmesso su Rai 1 dalle 19:50 e avrà una durata di circa 3 ore. Questo dunque cambierà di conseguenza il palinsesto della rete: il TG sarà anticipato e lo vedremo in forma ridotta, mentre salteranno ovviamente Cinque minuti di Bruno Vespa e Affari tuoi con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Le Olimpiadi di Milano Cortina saranno visibili in chiaro in TV con una lunga programmazione, ecco dove

Approfondimenti su Milano Cortina

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 iniziano con le prime gare di sci alpino e slittino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ci prendono in giro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cosa sta succedendo

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Programma e risultati; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; Olimpiadi di Milano-Cortina, la guida: date, località, 16 discipline e 116 titoli assegnati.

Milano Cortina 2026: le Olimpiadi ridisegnano Milano tra zone rosse e città blindataTra zone rosse, corridoi di sicurezza e stop ai trasporti, Milano affronta le giornate più delicate legate agli eventi di Milano Cortina 2026 ... panorama.it

Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: RAI in chiaro, streaming su Discovery, Dazn e HBO. La guidaDa venerdì 6 a domenica 22 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da ... oasport.it

MILANO CORTINA | Dall'eterna Vonn agli assi della Nhl, quante stelle ai Giochi Invernali. A Klaebo non bastano i suoi 5 ori, Malinin vuole incantare coi 'quadrupli'. #ANSA x.com

Primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina. Rebecca Passler, 25 anni, di Brunico, è risultata positiva al Letrozolo. La Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospenderla in via cautelare. Passler è la terza miglior italiana in stagione tra le atlet facebook