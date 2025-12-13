Affari Tuoi Stefano De Martino disperato | Ci avevo creduto Ma era un bluff

Nella puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi, Giulia, ingegnere edile, ha partecipato accompagnata dal suo fidanzato Alessandro. Durante il gioco, ha deciso di scartare il pacco numero 15, suscitando emozioni e tensioni. Stefano De Martino, presente in studio, ha dimostrato grande entusiasmo, ma alla fine si è rivelato un bluff, lasciando il pubblico e i protagonisti sorpresi.

Per la Sardegna, nella puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi ha giocato Giulia, ingegnere edile, accompagnata dalla sua dolce metà in studio, il fidanzato Alessandro: ha scartato il pacco numero 15. Come sempre la puntata è entrata subito nel vivo: tra il pacco nero, Gennarino, pacchi blu e rossi, è arrivato il momento di fare sul serio. Affari Tuoi, come è andata la puntata del 12 dicembre. A svolgere il rito propiziatorio di inizio puntata è stato Herbert Ballerina, al posto di Stefano De Martino: "E da questo momento sono. affari tuoi". Primi sei pacchi al cardiopalmo: nell'11 del Molise c'erano 50 euro.

