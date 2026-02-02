Le iscrizioni alla America's Cup di Napoli nel 2027 si sono allungate. I team hanno deciso di tenere aperte le adesioni ancora per qualche tempo, sorprendendo tutti. Potrebbe tornare in gara anche Mascalzone Latino, che fino a poco tempo fa sembrava fuori. La riunione a Palazzo Reale ha cambiato le carte in tavola.

Sorpresa: le iscrizioni alla America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027 non sono ancora chiuse. Il 22 gennaio, scrive Repubblica, si sono riuniti a Palazzo Reale i team principal dei cinque comitati coinvolti il campo dei partecipanti e “con una decisione inattesa, hanno allungato i tempi per aderire”. Il periodo di iscrizione è stato prorogato al 31 marzo, ha scritto l’agenzia Reuters. “L’edizione napoletana non sarà probabilmente limitata a Emirates Team New Zealand, presente il 22 gennaio con il ceo Grant Dalton, al Challenger of Record GB1 di Sir Ben Ainslie, ai francesi di K-Challenge del co-ceo Bruno Dubois, agli svizzeri di Tudor Team Alinghi di Ernesto Bertarelli e ovviamente a Luna Rossa che vede sempre al comando Max Sirena”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le iscrizioni alla America’s Cup vanno ai “supplementari”, e potrebbe rivedersi Mascalzone Latino

