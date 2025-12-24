America’s Cup 2027 | chi parteciperà a Napoli? Tra certezze iscrizioni imminenti e suggestioni
Mancano cinque settimane alla data di scadenza per le iscrizioni tardive alla America’s Cup, che si disputerà nel 2027 nelle acque di Napoli. Entro il 31 gennaio, infatti, i sodalizi che vorranno partecipare alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo dovrebbero presentare la propria domanda, pagando tra l’altro una cifra maggiorata in base al tempo intercorso tra il 1° ottobre e il giorno in cui tenderanno il guanto di sfida a Team New Zealand. Una “multa” che potrebbe anche toccare i 400.000 euro, da aggiungere ai previsti sette milioni di euro per l’iscrizione. Queste sono le cifre base richiesta per presentarsi al prestigioso evento velico, ma poi serviranno nei fatti almeno una cinquantina di milioni per provare a essere concretamente competitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
