La salute è di moda | a Pozzuoli premiate le eccellenze sanitarie

A Pozzuoli, le eccellenze sanitarie sono riconosciute come parte fondamentale della comunità. La salute rappresenta un valore condiviso, frutto dell’impegno costante di professionisti, istituzioni e cittadini. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di un sistema sanitario di qualità, orientato al benessere collettivo e alla responsabilità di tutti. Un momento di valorizzazione per chi lavora quotidianamente per garantire servizi efficaci e affidabili.

La salute come valore centrale della comunità, come responsabilità condivisa e come impegno quotidiano di professionisti, istituzioni e cittadini. È questo il cuore de "La Salute è di moda – Premiazione alle Eccellenze Sanitarie", giunta alla IV edizione, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 17.00 nello storico Palazzo Migliaresi, al Rione Terra di Pozzuoli.

