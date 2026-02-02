Le cose non dette di Gabriele Muccino supera i due milioni nel primo weekend

Muccino conquista il box office con il suo nuovo film, “Le cose non dette”. Nel primo weekend, il film ha superato i due milioni di euro, dimostrando di attirare il pubblico e di essere tra i titoli più visti in sala. La pellicola ha già dimostrato di avere un successo di pubblico, confermando la popolarità del regista italiano.

Ottimo esordio per “Le cose non dette” che supera i due milioni nel primo week end Il pubblico premia il nuovo film di Gabriele Muccino in testa al box office dal primo giorno di uscita Ottimo esordio per Le cose non dette, il nuovo attesissimo film di Gabriele Muccino, che ha dominato il box office nel primo week end con un incasso di 2.195,669 (solo Cinetel) e ottenuto la migliore media per copia pari a 4.492. Il film si è subito piazzato in testa al botteghino dal primo giorno di programmazione e si è attestato come il film più visto nel week end. Un risultato che testimonia la forte connessione tra il regista e il pubblico e la sua capacità di raccontare temi contemporanei con intensità emotiva e autenticità narrativa.🔗 Leggi su Romadailynews.it

Gabriele Muccino arriva a Bologna per presentare il suo nuovo film, ‘Le cose non dette’.

Margherita Pantaleo interpreta Vittoria in "Le cose non dette" il nuovo film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria e Beatrice Savignani dal 26 gennaio al cinema Carlo ed Elisa, coppia affermata e brill facebook

#LeCoseNonDette, regia di Gabriele Muccino, è al cinema da oggi con @01Distribution. "Quando si ritrova a non riuscire ad avere un figlio va veramente in crisi con se stessa", è quanto ci racconta Miriam Leone alla presentazione del film. bit.ly/49Xq7Rl x.com