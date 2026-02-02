La minigonna torna di moda nel 2026, con nuove interpretazioni e stili diversi dal solito. Tra rivisitazioni classiche e modelli più audaci, diventa il capo must-have della primavera-estate. Le donne scelgono la minigonna per evidenziare il loro stile e sentirsi più sicure, puntando su tagli innovativi e dettagli di tendenza.

N el 2026 la minigonna torna a dettare le regole. Tra riletture classiche e modelli meno convenzionali, per la Primavera-Estate questo capo iconico si impone come protagonista del guardaroba femminile. L’orlo si accorcia di qualche centimetro, ma il buon gusto resta centrale: linee pulite, proporzioni studiate e dettagli glamour riportano all’equilibrio, lontano da ogni eccesso. Come abbinare la gonna a campana e valorizzare la silhouette con outfit eleganti e moderni X Leggi anche › Suona la campana. 5 look per rendere contemporanea la classica gonna svasata Più consapevole e studiata, in questa stagione gioca con volumi e particolari ricercati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le 5 tendenze più glamour in fatto di miniskirt

