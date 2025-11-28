Esuberi e licenziamenti a Pam Panorama l’assessore Lenzi | L’azienda torni indietro

FIRENZE – Licenziamenti alla Pam con il ‘test del carrello’, interviene l’assessore regionale. “Quello che colpisce è la sproporzione tra il fatto contestato e la crudeltà della sanzione applicata. Indigna la disumanità del licenziamento, senza peraltro tener conto dell’anzianità di servizio, dell’esperienza dei dipendenti, della loro età anagrafica che, alla luce delle altre condizioni, accerta esperienza e correttezza. Alla Pam di Livorno e Siena sono stati licenziati dei dipendenti con motivazioni risibili. Chiediamo la revoca immediata del provvedimento e il reintegro al lavoro ”. Così il nuovo assessore al lavoro della Regione Toscana, Alberto Lenzi, si esprime sulla vicenda che ha portato al licenziamento di tre persone da parte dell’azienda Pam. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it