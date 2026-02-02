Lautaro | Inter non ti rilassare Abbiamo un buon vantaggio però

Lautaro Martinez avverte i suoi compagni di squadra di non abbassare la guardia, anche se l’Inter ha già un buon vantaggio in campionato. Il giocatore argentino ha parlato con chiarezza, ricordando che in ogni partita bisogna mantenere alta la concentrazione. Nel frattempo, ha dedicato un pensiero speciale alla figlia Nina, ricordando il primo febbraio come una giornata che gli ha cambiato la vita.

Nina ha visto tutto, in quello schermo grande. Ha alzato le braccia mentre mamma Agustina, emozionatissima, le mostrava la maglietta di papà: buon compleanno, ti amo. Riguarderà a lungo, per tutta la vita, le immagini di quella dedica speciale. Lautaro Martinez teneva molto a questa domenica, che per buona parte ha dovuto trascorrere lontano dalla famiglia. Troppo importante era spingere l’Inter ancora più su, verso l’abbaino con vista scudetto. "Ma ora fatemi correre a Milano – scherza Lautaro – perché Nina ha compiuto 5 anni e mi deve aspettare sveglia. Voglio festeggiare con lei e darle almeno un bacio prima che si addormenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nell'incontro tra Udinese e Inter, i nerazzurri ottengono una vittoria per 1-0, consolidando la loro posizione in classifica.

