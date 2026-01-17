Udinese-Inter le pagelle | Lautaro essenziale buon assetto difensivo

Nell'incontro tra Udinese e Inter, i nerazzurri ottengono una vittoria per 1-0, consolidando la loro posizione in classifica. La prestazione dimostra un buon assetto difensivo e l'importanza di Lautaro Martinez, autore di un ruolo essenziale. La squadra si mantiene a +6 sul Milan, che affronterà il Lecce nelle prossime partite, confermando un momento positivo nel campionato.

L 'Inter batte l'Udinese per 1-0 e si mette in fuga, mettendosi a +6 dal Milan che dovrà giocare contro il Lecce. Lautaro Martinez trascina Chivu sempre più in vetta alla classifica, difesa attenta. Udinese-Inter, le pagelle. SOMMER 6.5: Più reattivo rispetto alle ultime partite, BISSECK 6.5: Tiene Davis a bada, ma c'è ancora margine di crescita. AKANJI 6.5: Buona partita in fase difensiva, tenta anche di avventurarsi in attacco. CARLOS AUGUSTO 6: Partita sufficiente e probabilmente anche decisivo sulla ripartenza di Davis. A volte si perde nelle posizioni, il duetto Bastoni-Dimarco funziona certamente meglio.

Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro Martinez trascinatore (7,5), Dimarco pungente (7). Elegante Zielinski (6,5) - La sfida, al Friuli, tra Udinese e Inter, valida per la 21a giornata, si è risolta con la vittoria dei nerazzurri per 1- msn.com

PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco - Inter: voti top e flop da Lautaro e Pio Esposito ad Atta e Barella. calciomercato.it

Lautaro porta in vantaggio l'Inter Udinese-Inter 0-1 Clicca qui per seguire la diretta della gara https://www.tuttoudinese.it/primo-piano/diretta-serie-a-udinese-inter-0-1-lautaro-porta-in-vantaggio-i-nerazzurri-179218#google_vignette - facebook.com facebook

#Udinese 0-1 #Inter : Lautaro Martinez! #UdineseInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

