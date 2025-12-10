Chiusura scuola primaria e dell' infanzia Il Pd | Situazione preoccupante

Il Partito Democratico di Castiglion Fiorentino ha convocato un incontro pubblico per discutere della chiusura delle scuole primarie e dell'infanzia nel territorio, evidenziando una situazione ritenuta preoccupante. L'obiettivo è coinvolgere la comunità e affrontare le prospettive future delle strutture scolastiche locali.

Il Partito Democratico di Castiglion Fiorentino ha organizzato un appuntamento aperto alla cittadinanza per parlare del futuro di due delle scuole del territorio comunale. L'assemblea è convocata per giovedì 11 dicembre alle ore 21.00 presso il Circolo de La Nave. "La recente decisione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

