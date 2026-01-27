Pensione a rischio senza i dati a febbraio l?Inps può tagliare l?assegno e chiedere i soldi indietro

La situazione delle pensioni in Italia è in evoluzione. Senza i dati di febbraio, l'Inps potrebbe essere costretta a ridurre gli assegni o a richiedere indietro somme già erogate. È importante conoscere i dettagli e le tempistiche per chi riceve queste prestazioni, per comprendere le eventuali implicazioni future e prepararsi di conseguenza.

Febbraio non è solo il mese della rata sul conto, ma anche lo spartiacque per migliaia di pensionati che percepiscono prestazioni "sensibili" al reddito. Entro il 28 febbraio 2026 deve arrivare all'Inps la dichiarazione reddituale relativa all'anno passato - tramite modello RED o altri canali – per confermare il diritto agli importi oggi in pagamento. Nel mirino ci sono le pensioni integrate al minimo, le maggiorazioni sociali, la quattordicesima, gli assegni sociali e le pensioni di reversibilità con integrazioni legate alla situazione economica. Tutte prestazioni che l'Inps eroga a condizione che i redditi del beneficiario (e in alcuni casi del coniuge o del nucleo) restino sotto determinate soglie, verificando di anno in anno che i conti tornino.

