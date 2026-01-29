Produrre vino pulito ma anche giusto per la dignità del lavoro

La spesa degli italiani è aumentata del 24% in quattro anni, secondo i dati Istat diffusi recentemente. Le famiglie devono far quadrare i conti e molti si chiedono come si possa risparmiare senza rinunciare alla qualità. Con l’inflazione che non si ferma, aumentano anche i prezzi del cibo e del vino, spostando le scelte di consumo. La questione del vino pulito e giusto per i lavoratori diventa così ancora più attuale, mentre i produttori cercano di mantenere gli standard senza aumentare i costi in modo eccessivo.

I dati Istat diffusi in questi giorni indicano per il «carrello della spesa» una crescita del 24% tra il 2021 e il 2025. Un aumento che viene comunemente imputato al rincaro dell'energia, all'aumento dei costi di produzione e del trasporto, ma è imputabile, più in generale, a frequenti fenomeni speculativi.

Uiv: Vietato produrre troppo vino, si rischia il crollo dei prezzi. Ma Lollobrigida replica: Basta depressionismoNon possiamo più permetterci vendemmie da 50 milioni di ettolitri. Messaggio forte e chiaro quello arrivato dall’assemblea capitolina di Unione italiana vini, che ha chiamato a raccolta il settore, ... gamberorosso.it

Polegato, 'non volevo fare scarpe, ma produrre vino'Non pensavo di diventare imprenditore nel mondo delle calzature, ero partito per rappresentare i nostri vini italiani in America. Ma si sa, nella vita c'è un detto francese: la vie c'est la vie. Non ... ansa.it

Blue monday No problem, facciamo un salto indietro nel 2016 quando abbiamo iniziato a produrre vino dalle nostre piccole vigne, partendo da un vitigno fino al 2011 confuso con un altro: il Minutolo, fresco, sapido, perfetto per gli aperitivi estivi e con i piatti a - facebook.com facebook