Un Natale a regola d’arte Mimmo Paladino illumina Perugia con una maxi installazione e opere inedite 

Sarà firmata da Mimmo Paladino l'installazione luminosa che caratterizzerà il centro storico di Perugia durante le festività natalizie. Le luminarie, ispirate all'opera ' Concerto in piazza ', il telo monumentale di 600 metri quadri che da questa estate ricopre i ponteggi di Palazzo Baldeschi, trasformeranno Corso Vannucci in un percorso d'arte e luce dal 30 novembre al 18 gennaio prossimi. L'iniziativa, approvata dalla giunta comunale del capoluogo umbro, nasce da un accordo di collaborazione tra il Comune di Perugia e i Musei Nazionali dell'Umbria, e si inserisce nel programma di valorizzazione culturale legato alla grande mostra ' Paladino.

