Più libertà di spostamento per gli eserciti europei in funzione anti russa | la Schengen militare

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento europeo spinge per una maggiore mobilità militare all’interno dell’Unione, proponendo la creazione della

Immagine generica

Il Parlamento europeo chiede di accelerare sulla mobilità militare dentro l'Ue, chiedendo l'istituzione di quella che definisce una "Schengen militare" allo scopo di preparare meglio il blocco a rispondere a eventuali minacce provenienti dalla Russia di Vladimir Putin.In una risoluzione adottata. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Intercettati 5 jet russi vicino alla Lettonia, in volo i caccia della Nato: l’ultima invasione russa dei cieli europei dopo gli allarmi sui droni

Leggi anche: Ue prepara il “muro anti-droni”: risposta immediata alla minaccia russa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.