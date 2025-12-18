Più libertà di spostamento per gli eserciti europei in funzione anti russa | la Schengen militare
Il Parlamento europeo spinge per una maggiore mobilità militare all’interno dell’Unione, proponendo la creazione della
Il Parlamento europeo chiede di accelerare sulla mobilità militare dentro l'Ue, chiedendo l'istituzione di quella che definisce una "Schengen militare" allo scopo di preparare meglio il blocco a rispondere a eventuali minacce provenienti dalla Russia di Vladimir Putin.In una risoluzione adottata. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Intercettati 5 jet russi vicino alla Lettonia, in volo i caccia della Nato: l’ultima invasione russa dei cieli europei dopo gli allarmi sui droni
Leggi anche: Ue prepara il “muro anti-droni”: risposta immediata alla minaccia russa
XP City I-D9.4: comfort e agilità per muoverti in città senza stress. Stabilità, potenza e libertà di movimento si uniscono in una e-bike progettata per accompagnarti con fluidità e sicurezza in ogni spostamento. Le ruote da 27,5”, la forcella e il tubo sella ammortiz - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.