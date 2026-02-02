Questa mattina, l'Anpi di Colico ha partecipato alla cerimonia per ricordare l'83° anniversario della battaglia di Nikolajewka. La sezione si è unita ad Ana per sottolineare che quella battaglia non fu una vittoria, ma una ritirata per tornare a Baita. La partecipazione è stata un modo per ricordare quei momenti e onorare chi ha combattuto.

Citterio: "Bene hanno voluto precisare sia il prefetto di Lecco sia il rappresentante nazionale degli alpini la responsabilità del regime fascista" Ancora una volta il presidente della sezione Ana ha voluto ricordare che non si celebra una vittoria, ma una ritirata per "tornare a Baita". E bene hanno voluto precisare sia il prefetto di Lecco sia il rappresentante nazionale di Ana la responsabilità del regime fascista, che aveva scatenato una guerra d'aggressione, sia nell'inviare al massacro un esercito male organizzato sia nel "mettere in quarantena i reduci", per nascondere al popolo italiano questa tragedia.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Nikolajewka 83

Il presidente americano Donald Trump ha chiarito di non ritirarsi dal Minnesota.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nikolajewka 83

Argomenti discussi: L'Anpi a fianco di Ana per commemorare Nikolajewka: Non una vittoria, ma una ritirata per tornare a Baita; Il pane condiviso della libertà. ANPI incontra Fadwa Barghouti; L’Impero - Lezione di Storia con Anpi e ISTR; L'Anpi Catanzaro celebra la giornata della Memoria con la presentazione del libro Il coraggio dei tre no.

Kanye West a Campovolo, l’Anpi di Reggio Emilia protesta: Non è libertà artistica diffondere odio e discriminazioneL’Anpi di Reggio Emilia torna a schierarsi apertamente contro un’esibizione di Kanye West nella città medaglia d’oro per la Resistenza. Lo fa dopo l’annuncio della data dell’estate 2026 alla Rcf Arena ... ilfattoquotidiano.it

Partigiani infami, blitz contro l'iniziativa dell'Anpi a BorghesianaPartigiani infami. Le vostre mani saranno sempre sporche di sangue. È quanto scritto su alcuni manifesti affissi davanti alla sede della polisportiva Borghesiana dove si è tenuta l'iniziativa ... romatoday.it

In tante e tanti, in Piazza Vittorio Emanuele II, al fianco dell’Anpi Roma a difesa dei valori costituzionali, dando vita al coordinamento permanente antifascista di Roma. #CgilSocial - facebook.com facebook