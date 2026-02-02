L’Andrea Costa si prende il derby Con Faenza è battaglia fino alla fine

L’Andrea Costa conquista il derby nello scontro contro Faenza, terminato 78-77. La partita è stata combattuta fino alla fine, con entrambe le squadre che si sono date battaglia. Faenza ha provato a resistere, ma alla fine gli ospiti sono riusciti a prevalere di un punto grazie a una buona prova collettiva. La tensione è stata alta e il risultato è stato deciso negli ultimi secondi di gioco.

FAENZA 77 ANDREA COSTA 78 TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin 8, Mbacke ne, Vettori 14, Van Ounsem 10, Romano 13, Longo 2, Fragonara 28, Aromando ne, Santiangeli, Fumagalli 2. All. Pansa. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 22, Chessari 10, Tamani, Moffa 9, Gozo 2, Abati Tourè 2, Sanguinetti 16, Gatto 2, Thioune 6, Zedda 9. All. Dalmonte. Arbitri: Purrone, Giuliani e Pulina. Note: parziali 19-25; 40-40; 58-55. Tiri da due: Faenza 1430; Andrea Costa 1740. Tiri da tre: 1122; 1225. Tiri liberi: 1621; 813. Rimbalzi: 31; 34. FAENZA (Ravenna) Cuore e carattere spingono l' Andrea Costa nel derby con Faenza.

