Questa sera il derby della via Emilia si infiamma a Faenza, dove l’Andrea Costa affronta la squadra locale. Le due tifoserie si preparano a vivere una partita piena di passione, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. La rivalità tra i gruppi si fa sentire già dall’ingresso in campo, e l’atmosfera si fa rovente. I giocatori sono concentrati, consapevoli che si tratta di uno scontro che va oltre il semplice risultato.

Ci sono sfide che non sono uguali alle altre per come sono sentite dalle tifoserie e perché ogni volta sono combattute e intense. Una di queste è Tema Sinergie – Andrea Costa Imola, derby che si giocherà alle 18 al PalaCattani e che è già andato in scena dodici volte, con i faentini che conducono 7-5. Le ‘cugine della via Emilia’ si sono sempre giocate il posto migliore nei playoff e anche oggi ci saranno in palio punti pesanti per restare in corsa per il sesto posto. Faenza è due punti dietro ad Imola, ma con una partita in meno giocata, e all’andata ha vinto 77-72 una gara in cui segnò un ottimo 1739 da tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il derby della via Emilia. A Faenza l’Andrea Costa

Approfondimenti su Faenza AndreaCosta

Ultime notizie su Faenza AndreaCosta

