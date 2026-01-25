Nelle ultime 24 ore, due appartamenti sono stati oggetto di furto da parte di sconosciuti. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili. Il primo episodio si è verificato venerdì alle 18 in via Po, vicino alla rotatoria d’immissione nelle bretella sud. Resta in corso l’attività di ricostruzione degli eventi e di rintraccio dei colpevoli.

Sono due gli appartamenti svaligiati da ignoti nelle ultime 24 ore, indaga la polizia. Il primo colpo è stato messo a segno attorno alle 18 di venerdì: vittime dei malviventi, i proprietari di un appartamento in via Po, a poca distanza dalla rotatoria d’immissione nelle bretella sud. I residenti hanno notato poche ore prima una giovane di circa 30 anni, di corporatura minuta che si è allontanato con un’utilitaria nera dopo aver girato con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni, tra cui quella ripulita dai malviventi. Alle forze dell’ordine è stata fornita la targa dell’auto e le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione: svaligiati due appartamenti

Svaligiati due appartamenti, banda di ladri in azioneDue appartamenti sono stati recentemente svaligiati a Capaccio, lungo via Italia.

Leggi anche: Ladri in azione a Fidenza: di mira gli appartamenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LADRI ACROBATI IN AZIONE, SVALIGIATE TRE CASE | 24/12/2025

Argomenti discussi: Ladri in azione: svaligiati due appartamenti; Furti a raffica nei teatri della città. Svaligiati in poche ore il Sociale e il Lemming, colpo tentato allo Studio; Ladri di rame al cimitero, la razzia su otto cappelle. Il sindaco Mortandello: Gesto offensivo, faremo di tutto per trovare i responsabili; Ladra seriale incastrata dal furgone nel giardino di un parente, 39enne arrestata: deve scontare 8 anni.

Roma, dal quartiere Prenestino a Prati: ladri in azione per svaligiare negozi e appartamenti. Scattano 10 arrestiEsercizi commerciali, abitazioni e passanti: sono i principali bersagli presi di mira dalle 10 persone arrestate dalla polizia di stato nelle ultime ... affaritaliani.it

Furti a raffica a Ponte della Priula, svaligiati quattro negozi in una notte. Il VIDEO dei ladri in azioneSUSEGANA (TREVISO) - Raffica di furti a Ponte della Priula dove, tra l’una e le tre del mattino di mercoledì 3 dicembre, sono state prese di mira quattro attività commerciali del paese. Nella ... ilgazzettino.it

Altavilla Silentina. Ladri in azione nella contrada Galdo: hanno sfondato il cancello dell'abitazione con l'auto rubata leggi i dettagli https://shorturl.at/NOYX2 #ladri #furti #altavillasilentina facebook