L’Istituto comprensivo ‘Tecla Baldoni’ riceve oltre 30 mila euro per un nuovo laboratorio di cinema. Con il progetto ‘Cosa farò da grande?’, l’istituto ha vinto un finanziamento dal bando nazionale dedicato all’uso del cinema come strumento educativo. La somma servirà a sviluppare attività e corsi rivolti agli studenti, puntando a coinvolgere i giovani nel mondo della produzione audiovisiva.

Con il progetto ‘Cosa farò da grande?’ l’ Istituto comprensivo ‘Tecla Baldoni’ si è aggiudicato 31.050 euro dal bando nazionale ‘Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione’, promosso dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Il percorso coinvolgerà sei classi seconde della scuola media Caterina Sforza e si svilupperà sotto forma di laboratorio. Gli studenti saranno impegnati nella realizzazione di brevi documentari, affrontando tutte le fasi del lavoro: dalla visione e analisi di sequenze cinematografiche alla progettazione delle storie, fino alle riprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laboratorio di cinema, 30mila euro alla Sforza

