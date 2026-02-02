La Trattoria Il Campano vince la puntata di ' 4 Ristoranti'

La Trattoria Il Campano di Pisa ha vinto la puntata di

E' il Campano Dal 1923 ad aver vinto il titolo di ‘Miglior ristorante di cucina tipica di Pisa’ nella trasmissione ‘4 Ristoranti’ di Alessandro Borghese andata in onda domenica sera 1 febbraio su Sky (ma registrata in città nei mesi scorsi). "Hai vinto perché la tua è una cucina semplice, schietta e sincera come te.ma aggiungicelo un filo d'olio!" ha detto al momento della proclamazione del vincitore chef Borghese al titolare del noto ristorante pisano Giampiero Mugnai. A sfidarsi 4 ristoranti della città della Torre: oltre alla Trattoria Il Campano di via Cavalca, l'Osteria La Grotta in via San Francesco, l'Osteria Rossini in piazza Dante e l'Osteria In Domo in via Santa Maria.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Una serata che nessuno si aspettava quella trascorsa sotto la Torre di Pisa.

