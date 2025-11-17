La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 | le anticipazioni del 17 novembre

Gazzetta.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova puntata sarà dedicata al tema della "tentazione del potere assoluto", con diversi riferimenti alle riforme del governo Meloni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

