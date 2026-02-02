Ignazio La Russa attacca la sinistra sulle violenze di Torino. Il Presidente del Senato dice che gli alibi sono finiti e avverte: o si blocca il corteo o si diventa complici. La sua dichiarazione arriva dopo gli scontri di sabato durante la manifestazione di Askatasuna nel centro della città.

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulle violenze di sabato a Torino, messe in atto nel corso della manifestazione organizzata per il centro cosiddetto “sociale” Askatasuna. Non si perde in giri di parole la seconda carica dello Stato. E in una intervista al quotidiano Il Giornale inserisce un punto chiaro nella riflessione: la responsabilità di quanto accaduto è anche di chi ha organizzato la mobilitazione. « Siamo di fronte a un utilizzo della violenza immotivato e ricercato. Non è come poteva avvenire in altre epoche che la polizia ti impediva qualcosa e si apriva lo scontro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russa sulla violenza rossa: “Gli alibi sono finiti per la sinistra. O blocchi il corteo o sei complice”

Approfondimenti su La Russa Violenza

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su La Russa Violenza

Argomenti discussi: Solo sì è sì. Ma in Commissione giustizia passa la proposta Bongiorno.; Ciclone Harry, il presidente del senato Ignazio La Russa a Mazzeo e Letojanni; Violenza sessuale, al Senato salta l’accordo bipartisan sul consenso: Un passo indietro; Dopo la furia del ciclone Harry, montano le polemiche per gli interventi: Non siamo figli di un Dio minore.

La Russa: 'La violenza di genere chiama in causa noi uomini'La violenza di genere cela un approccio culturale profondamente sbagliato e che chiama in causa noi uomini. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante lo scambio gli auguri al ... ansa.it

Violenza contro le donne: La Russa, promuovere un cambiamento culturale vero e duraturo, rispetto e tutela della dignità femminile diventino principio inderogabileLa violenza contro le donne è una profonda ferita che offende la nostra comunità e i suoi valori. Spetta alle Istituzioni, alle scuole e alle famiglie promuovere un cambiamento culturale vero e ... agensir.it

“Un triangolo di potere, cultura e violenza”. Questo è il nodo centrale de “Il mago del Cremlino”, il grande romanzo sulla Russia di oggi, che dal 12 febbraio arriverà anche al cinema nell’adattamento del regista Olivier Assayas con Paul Dano, Alicia Vikander e - facebook.com facebook