La propaganda del prestito nazionale nella Grande Guerra la mostra al Museo del Risorgimento e dell' Età Contemporanea

Il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea di Padova apre le sue porte a una mostra dedicata alla propaganda del prestito nazionale durante la Prima Guerra Mondiale. L’esposizione, in programma dal 30 gennaio al 28 giugno 2026, raccoglie manifesti, volantini e altri materiali che raccontano come il governo cercò di convincere la popolazione a finanziare lo sforzo bellico. Sono pezzi che mostrano le strategie usate per coinvolgere i cittadini e sostenere lo sforzo di guerra.

Dal 30 gennaio al 28 giugno 2026 il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea di Padova ospita l'esposizione "La propaganda del prestito nazionale nella Grande Guerra". In mostra una selezione di cartoline del prestito nazionale donate nel 2015 al Museo da Emilia Zunica Lavagna. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 al Museo del Risorgimento e dell'età Contemporanea allo Stabilimento Pedrocchi (Piazzetta Cappellato Pedrocchi, Padova)Chiuso il lunedì, tranne quelli festivi, e l'1 maggioIngresso con il biglietto del MuseoTel.

