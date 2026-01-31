Le Cascine recuperati dispositivi elettronici rubati | un arresto

La polizia municipale ha recuperato diversi dispositivi elettronici rubati nelle Cascine. Durante un’operazione nel parco, gli agenti hanno trovato tre telefoni, un computer portatile e altri oggetti che risultano essere stati sottratti. Ora stanno cercando di risalire ai proprietari e a chi ha messo in circolazione la merce rubata.

Tre telefoni cellulari, un computer portatile e altri oggetti elettronici risultati rubati. È quanto hanno recuperato gli agenti del reparto sicurezza urbana della polizia municipale in una operazione all'interno del Parco delle Cascine.L'attività investigativa, avviata dopo diverse segnalazioni.

