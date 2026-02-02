La partita di Francesca | riflessioni di un papà

Un genitore racconta la sua esperienza nel mondo della pallavolo giovanile, parlando di quanto lo sport possa insegnare ai ragazzi e di come si affrontano le sconfitte. La sua riflessione mette in luce i valori di responsabilità e crescita personale, anche quando le cose non vanno come si sperava. Attraverso la sua storia, si capisce quanto sia importante il ruolo di allenatori e genitori nel formare giovani atleti, anche nei momenti difficili.

Che bello sport la pallavolo! Il 2025 è stato un anno strepitoso per le nazionali azzurre che hanno regalato a noi tifosi ansie e gioie mondiali. Un tornado di emozioni che attraverso gli occhi sognanti di Miriam Sylla mi hanno riportato nel 1990, quando con gli stessi occhi sgranati e pieni di gioia Totò Schillaci faceva volare in alto noi ragazzini allora tredicenni. Poi bastava poco: un pallone più o meno sgonfio, un po' di spazio più o meno sgombro e alcune magliette impilate per formare le porte e. voilà, "San Siro” o il "Delle Alpi" erano pronti, e noi ragazzini lì a sognare di essere come i nostri miti giocando interminabili partite con improbabili risultati.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

