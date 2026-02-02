La lezione di Maria Rita Parsi leonessa gentile | Invece di andare sulla Luna torniamo in famiglia

La psicologa Maria Rita Parsi arriva sempre con una corsa, anche quando non sarebbe necessario. Questa volta si presenta al Circolo dei lettori di Torino in ritardo, trafelata, ma con un sorriso. La sua lezione si concentra su un tema semplice e diretto: invece di sognare lo spazio e la Luna, bisogna tornare a mettere al primo posto la famiglia. Parla di valori, di ascolto e di relazioni, invitando tutti a riflettere su come si costruiscono i legami più forti nel quotidiano.

Roma, 2 febbraio 2026 – Arrivava agli appuntamenti trafelata, giù dal taxi e su per le scale monumentali del Circolo dei lettori di Torino: "Sono in ritardo?". La sciarpa fuori posto, i capelli fiammeggianti attorno a un viso che non sapeva invecchiare. Ma quanti anni ha, ma come fa? Settantotto, si è scoperto alla fine. Una leonessa del 5 agosto 1947 che avrebbe potuto barare sull'età ed essere creduta. Con gli occhi agganciava gli occhi, più che empatia era un reciproco precipitare nell'altro, un'ipnosi condivisa. Si toccava la fronte: "E' per l'intervista vero? Dammi un secondo a da qua dentro tiro fuori il tuo nome".

