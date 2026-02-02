La lettera a Salvini e Giorgetti per quella mancata firma che blocca il sogno di molti monzesi

Una lettera è stata inviata a Salvini e Giorgetti, chiedendo di sbloccare la firma che ancora manca. La mancanza di quell’accordo blocca il progetto della metropolitana a Monza, un sogno che molti aspettano da tempo. Ora bisogna agire subito: se si vuole realizzare l’opera, bisogna muoversi rapidamente per bandire la gara d’appalto prima che sia troppo tardi.

Non c’è più tempo da perdere. Se si vuole (davvero) portare la metropolitana a Monza bisogna muoversi, così da poter bandire la gara d'appalto entro i termini e scongiurare ulteriori rallentamenti. Perché, ormai, è da decenni che i monzesi attendono l’arrivo della metropolitana a Monza. Una richiesta semplice e chiara quella che l’associazione HQMonza, che da sempre si batte per portare la metro nel capoluogo brianzolo, avanza direttamente ai ministri Matteo Salvini (Infrastrutture) e Giancarlo Giorgetti (Bilancio). Fino a pochi mesi fa sembrava cosa ormai fatta. Anzi, è da novembre che si attende la firma di quei decreti che danno poi il via libera all’iter e alla grande macchina – burocratica prima, e cantieristica poi – per portare la M5 a Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

