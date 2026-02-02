La rivoluzione delle fabbriche senza operai è già in corso. In Italia si vedono i primi esempi di impianti automatizzati che sostituiscono lavoratori umani, portando con sé domande e timori. La tecnologia avanza rapidamente, e ora non si parla più solo di teoria o sperimentazioni, ma di realtà concrete che cambiano il modo di produrre. La domanda che molti si pongono è: stiamo andando verso un futuro più efficiente o verso un'apocalisse industriale?

Siamo in piena “fantascienza”, anche se non ne siamo del tutto consapevoli. Le analisi di massima, le ipotesi teoriche e “di scuola”, le sperimentazioni da laboratorio hanno già lasciato il campo alle applicazioni concrete, a livello di massa. Ed eccoci costretti a fare i conti con il mondo delle dark factory, “fabbriche oscure”, completamente automatizzate, al buio perché non ci sono le persone e non è necessario accendere le luci. Sono le macchine a fare tutto il lavoro: dalla consegna delle materie prime al prodotto finito. Gli esempi sono ben visibili. La cinese Xiaomi ha – di recente – inaugurato una fabbrica completamente automatizzata che produce uno smartphone al secondo, è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non impiega operai e opera al buio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La fantascienza è già qui: avanzano le “dark factory”, aziende senza operai. Lo chiamiamo futuro o apocalisse?

Approfondimenti su Dark Factory

I droni gregari rappresentano la frontiera avanzata della guerra moderna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Dark Factory

Argomenti discussi: Data center nello spazio? (di U. Guidoni); Fluidità, dati e detriti: la distopia operativa di Hito Steyerl tra AI e clima; Le quattro facce di Ucronico Jack, il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica – VIDEO · CosenzaChannel.it; Il miglior reboot di fantascienza mai realizzato è anche quello che è invecchiato meglio di tutti.

Project: Aurora porterà la scienza dentro la fantascienza dal 30 aprileProject: Aurora arriva su Steam il 30 aprile 2026. Una strategia narrativa sci-fi dove scienza, scelte difficili e misteri cosmici guidano la spedizione. icrewplay.com

I 5 migliori anime di fantascienza che hanno anticipato i tempiCinque anime di fantascienza mostrano come il loro futuro sia già presente: guerra, ansie, identità e tecnologia al centro. anime.everyeye.it

[Anni80-Film]-Il 22/01/87 esce in Italia: "Navigator" (Flight of the Navigator) (1/08/86 negli USA), film di fantascienza diretto da Randal Kleiser. Con: Joey Cramer (David Scott Freeman), Veronica Cartwright (Helen Freeman), Cliff DeYoung (William "Bill" Freem facebook