I droni gregari sono pronti | la guerra del futuro è già qui
I droni gregari rappresentano la frontiera avanzata della guerra moderna. Recentemente, l'abbattimento di un drone Boeing Mq-28A
La guerra del futuro è qui. La notizia dell'abbattimento di un velivolo da parte di un drone Boeing Mq-28A, denominato " Ghost Bat ", è la conferma degli enormi progressi che sono stati raggiunti nel campo dei " fedeli gregari ”: quelle piattaforme aeree e autonome che sono state sviluppate per affiancare in battaglia gli aerei da combattimento con equipaggio umano, con lo scopo di assistere ogni tipo di missione, ma specialmente per penetrare spazi aerei altamente ostili e diminuire al minimo l’eventuale perdita di piloti da combattimento a vantaggio di una maggiore efficacia. L'abbattimento è stato condotto da un drone Mq-28 Ghost Bat della Royal Australian Air Force, che, in collaborazione con l’omologa forza degli Stati Uniti, sta dimostrando quanto l’Australia sia attiva nel campo degli armamenti di nuova generazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Kyiv punta sull'Italia: “Pronti a coprodurre droni con Leonardo”, dice il ministro degli Esteri ucraino - Andrij Sybiha conferma alle testate italiane che il progetto è parte del “pacchetto deterrenza” e che il tema è stato discusso tra Zelensky e Meloni. Come scrive ilfoglio.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it