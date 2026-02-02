La decisione di Erica Cipressa | Nelle prossime competizioni rappresenterò la Francia

Erica Cipressa ha deciso di non gareggiare più per l’Italia. La schermitrice ha annunciato che nelle prossime competizioni rappresenterà la Francia. La scelta arriva dopo mesi di riflessione e non è stata facile da prendere. Ora si concentra sul nuovo percorso, lasciando alle spalle le competizioni italiane. La decisione sorprende gli appassionati e cambia gli equilibri nel mondo della scherma.

Una decisione complessa, ma ponderata. Erica Cipressa non sarà in pedana per rappresentare l'Italia nelle prossime competizioni di scherma. A comunicarlo è stata la stessa atleta attraverso i suoi canali social, confermando una scelta che, alla luce degli eventi recenti, non sorprende. L'annuncio dello scorso 26 ottobre, con cui Cipressa aveva lasciato il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, aveva già suggerito quale sarebbe stato il percorso della fiorettista. Il 2025 è stato complicato: la schermitrice ha dovuto fare i conti con una tendinite cronica agli ischiocrurali, accompagnata da edema osseo e una fissurazione del semimembranoso.

