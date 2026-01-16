Pallamano | Danimarca e Ungheria non sbagliano all’esordio negli Europei 2026 Cade l’Italia

Nella seconda giornata degli Europei 2026 di pallamano, Danimarca e Ungheria hanno ottenuto vittorie all’esordio, confermando la loro forma. L’Italia, invece, ha subito una sconfitta nel primo turno del torneo. Questo turno ha aperto ufficialmente la fase a gironi, offrendo uno sguardo sulle prime dinamiche della competizione continentale.

La seconda giornata del programma degli Europei 2026 di pallamano, che fa parte ancora dell’agenda relativa al Matchday 1 della fase a gironi del torneo continentale, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Girone B Le attese Portogallo e Danimarca non sbagliano: i lusitani superano 40-34 la Romania (23-15 all’intervallo), con un Francisco Costa da 9 gol, i superfavoriti danesi rifilano un largo 36-24 alla una Macedonia del Nord comunque tenace (17-12 primo tempo), trafitta dalle 17 zampate complessive del duo Pytlick-Gidsel (9+8). Girone D Nel confronto balcanico fra Slovenia e Montenegro, sono i primi a spuntarla di misura per 41-40 in una gara piena di reti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: Danimarca e Ungheria non sbagliano all’esordio negli Europei 2026. Cade l’Italia Leggi anche: Pallamano: Danimarca, Norvegia non sbagliano ai Mondiali Femminili. Cade la Svezia Leggi anche: L’Italia stecca l’esordio agli Europei di Pallamano 2026 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pallamano: Danimarca e Ungheria non sbagliano all’esordio negli Europei 2026. Cade l’Italia - La seconda giornata del programma degli Europei 2026 di pallamano, che fa parte ancora dell'agenda relativa al Matchday 1 della fase a gironi del torneo ... oasport.it

Pallamano, Bob Hanning: “Islanda più forte dell’Italia, ma non di 13 gol. Ora dobbiamo subito ripartire” - Si apre con una netta sconfitta l'avventura dell'Italia ai Campionati Europei 2026 di pallamano, in corso di svolgimento tra Danimarca, Norvegia e Svezia. oasport.it

L'Italia della pallamano rivede gli Europei 'sognare non costa' - L'attesa è finita: dopo 28 anni l'Italia della pallamano torna a disputare la fase finale degli Europei. ansa.it

' La Pallamano Romagna è al fianco della Nazionale italiana durante gli Europei 2026 in corso di svolgimento in Danimarca, Norvegia e Svezia che vede la partecipazione di 24 sq - facebook.com facebook

L’Italia della pallamano sta viaggiando lungo l’autostrada della consapevolezza grazie ai recenti risultati. Ai Mondiali 2025 ha superato la fase a gironi qualificandosi per la prima volta al secondo turno. Dietro l’angolo ci sono gli Europei (15 gennaio – 1 febbr x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.