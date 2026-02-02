La Comacchiese ' riserva' metà tribuna ai tifosi dell' Ars et Labor il messaggio della Ovest

La curva Ovest di Comacchio invita i tifosi dell’Ars et Labor a riempire metà della tribuna mercoledì sera. La sfida contro la squadra ospite si avvicina e i supporter locali si preparano a sostenere la squadra con entusiasmo. La richiesta è di essere numerosi e di riempire gli spazi disponibili, mostrando il calcio come passione condivisa.

In vista del match, il ringraziamento degli ultras. E l'appello: "Atteggiamenti ostili non tollerati" “Tutti a Comacchio”. E’ il grido di forza della Curva Ovest, in vista della trasferta di mercoledì 4 dell’Ars et Labor (fischio d’inizio alle 20.30, con diretta su FerraraToday), che arriva all’indomani della cocente delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro Nibbiano e Valtidone. Ma oltre all’appello alla presenza sugli spalti, lo zoccolo duro del tifo biancazzurro si spinge anche più in là. “Ad ospitarci sarà una città, Comacchio, che lega a doppio filo la sua storia con quella di Ferrara – si legge nel comunicato ufficiale della Ovest -.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

