la biblioteca del borghese la mostra documentaria

Giovedì 5 febbraio alle 17.30, nella Sala Penta della Biblioteca provinciale di Avellino, si apre la mostra documentaria “La Biblioteca del Borghese”. L’evento, promosso dalla Provincia di Avellino, porta in esposizione materiali che raccontano la storia di uno dei luoghi culturali più importanti della zona. L’inaugurazione prevede la partecipazione di diversi appassionati e studiosi, pronti a scoprire più da vicino questa parte di patrimonio locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Voluta dalla Provincia di Avellino, Giovedì 5 febbraio, alle ore 17,30, nella Sala Penta della Biblioteca provinciale “Scipione e Giulio Capone” di Avellino, sarà inaugurata la mostra documentaria “La Biblioteca del Borghese. Identità di ceto, presenza politica e collezionismo di una famiglia influente nel Mezzogiorno moderno”, ideata e curata dal professore Antonio Toni Iermano, ordinario di Letteratura italiana All’inaugurazione presenzierà il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. I lavori saranno coordinati dal giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

