A Napoli la salvaguardia del patrimonio storico-artistico si concentra sui materiali lignei grazie all’iniziativa dell’associazione Amici degli Archivi Onlus. L’ente ha organizzato un doppio appuntamento culturale interamente dedicato alle complesse tematiche della conservazione e del restauro dei manufatti antichi in legno. La sede scelta per entrambe le iniziative è la chiesa di San Bartolomeo, ubicata . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

© Espressonapoletano.it - La mostra documentaria “Sotto la foglia” e il workshop di restauro e doratura del legno